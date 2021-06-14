Konya'da bir markete yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde bulunan bir markete silahlı saldırı düzenlendi.

Dünür olduğu belirlenen şüpheli şahsın markettekilere ateş açma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Konya'da market sahibinin öldürülmesi güvenlik kamerasında VİDEO



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Market sahibi Gökhan Aydoğan (36) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayı Orhan Ç.’nin gerçekleştirdiğini belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Zanlının yakalanması için çok sayıda ekibin gönderildiği mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonunda Orhan Ç, düzenlenen operasyonla olaydan saatler sonra yakalandı.

SİLAHLI PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri gece boyu sürdü. Orhan Ç.’nin elinde silahla yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Öte yandan, cinayet ve yaralama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülerde, elinde silahıyla markete giren şüphelinin içerdekilere ateş açması ve bir kişiyi kovalaması yer alıyor.