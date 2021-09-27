Okula yeni başlayan 1’inci sınıf öğrencisi A.Ç. annesini isteyince, sınıf öğretmeni Ayşe I. çocuğa kötü muamelede bulunarak bağırdı. O anlar, kameraya yansıdı.

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir ilkokulda, 1’inci sınıfa başlayan A.Ç. isimli bir çocuk, uyum sağlayamayınca ağlayarak annesini istedi.

Sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç. isimli çocuğa kötü muamelede bulunarak “Terbiyesiz.” diye bağırdı.

“ULAN SİZİ BANA SAYIYLA MI VERDİLER”

Daha çok ağlamaya başlayan A.Ç., “İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum.” istiyorum deyince Ayşe I., “Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diyerek karşılık verdi.

7 Eylül tarihinde yaşanan olay, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konya’da öğretmen, birinci sınıf çocuğuna kötü muamelede bulundu VİDEO



“OKULLA İLK TANIŞAN ÇOCUĞA BÖYLE BAĞRILIR MI”

Sınıfta çekilen görüntüleri izledikten sonra okul yönetimine, kızının öğretmeninin değiştirilmesi yönünde müracaat ettiklerini söyleyen A.Ç.’nin babası G.Ç., şu sözleri kaydetti:

“Kızımın okulun ikinci günü, böyle kötü bir muameleye maruz kalması bizi çok üzdü. Kızımın sınıfının değişmesi için müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Okulla ilk tanışan bir çocuğa böyle bağrılır mı? Öğretmeni kızımın psikolojisini bozuyor. Kızım okula annesiyle gidip geliyor.”