Konya’da, otobüsten indirildiği için yolcuya ateş eden zanlı yakalandı

Konya’da, otobüsten indirildiği için yolcuya ateş eden zanlı yakalandı

Maske takmadığı için indirildiği otobüse tabancayla gelip Recep Ceylan isimli yolcuyu bacaklarından yaralayan Adem Sarıtaş, yakalandı.

Konya’da, dün maske takmadığı için belediye otobüsü şoförü ve yolcuların tepkisi ile otobüsten inen Adem Sarıtaş (38), temin ettiği tabanca ile otobüsü güzergahında takip etti.

Daha sonra otobüste yolculardan Recep Ceylan’ı (25) bacaklarından yaralayan Sarıtaş, kaçıp saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi’nde bulunan yayla evinde yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Sarıtaş, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

“BENİ SERT BİR ŞEKİLDE İTEKLEMİŞTİ”

Sarıtaş, ilk ifadesinde maske takmadığı için otobüsten indirildikten sonra taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancayı aldıktan sonra otobüsü güzergahında beklemeye başladığını, otobüsün durağa gelmesiyle bilet yüklü olan kartını cihaza okutmadan bindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Otobüsün en arkasına geçip oturdum. Otobüs hareket etti. Bir sonraki durağa yaklaştığım sırada tabancamı çıkartıp Recep Ceylan'a doğru ateş ettim. O yolcu, otobüsten indirilirken beni sert bir şekilde iteklemişti. O yüzden ona ateş ettim.''

Konya’da, otobüsten indirildiği için yolcuya ateş eden zanlı yakalandı VİDEO



TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Sarıtaş'ın sorgusu sürerken, hastaneye kaldırılan Ceylan'ın da sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.