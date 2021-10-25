Konya'da otomobilin içinde ölü bulundu

Ömer Sağlım isimli şahıs, park halindeki aracında ölü bulundu. Sağlam'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde otopark olarak kullanılan alanda, 42 DA 397 plakalı otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişi çevredekilerin dikkatini çekti.

Vatandaşlar durumu polise bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp izi, yara ve morluğa rastlanılmayan Sağlam'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

























