Konya'da pandemiye denk gelen düğünlerini çocuklarıyla gerçekleştirdiler

Evlilik dönemleri koronavirüs pandemisine denk gelen çift, düğünlerine 1,5 yaşındaki oğullarıyla katıldı.

Konya'da 3 yıl önce tanışan Abdullah Çiğilli (31) ve öğretmen Merve Çiğilli (30), evlenmeye karar verdi.

Çift, 2020 yılı Haziran ayında pandemi dönemindeki yasaklar nedeniyle sadece nikahlarını yaparak evlendi.

Bu evlilikten Yiğit adına verdikleri çocukları dünyaya gelen çift, erteledikleri düğünü yeni yapabildi.

Düğünlerini oğullarıyla gerçekleştirdiler

DHA'nın aktarımına göre, düğünlerde alışık olunan gelin-damat ikilisinin yerine bu düğünde 1,5 yaşındaki çocukları Yiğit de vardı. Çift, oğullarıyla birlikte sahnede oynadı.

"Kader bizi bu şekilde sürükledi"

Pandemi nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Abdullah Çiğilli, "2020 yılında nikahımızı yaptık. Pandemi ve yasaklar nedeniyle düğünümüzü gerçekleştiremedik. Daha sonra da bir tarih belirledik ve çocuğumuz olunca yine ertelemek zorunda kaldık. Bizim için farklı bir mutluluk. Normalde böyle bir şey, ne planladık, ne de aklımıza geldi. Kader bizi bu şekilde sürükledi" dedi.

"2 damatla yola devam ediyorum"

Merve Çiğilli ise, "Biz 2020 Haziran ayında evlendik. Pandemi nedeniyle sadece nikah kıydık. Daha sonra oğlumuz doğdu, biraz büyüsün dedik. Bu zamana kaldı düğünümüz. 2 damatla düğüne devam ediyorum. Bu çok güzel bir duygu. Anne ve babasının düğününde o da var." şeklinde konuştu.