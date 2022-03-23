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- Konya'da park edilmiş 2 araca çarpan tır şoförü hayatını kaybetti
Konya'da park edilmiş 2 araca çarpan tır şoförü hayatını kaybetti
Karatay ilçesinde kontrolden çıkarak benzin istasyonunun yanında park halinde duran 2 araca çarpan tır şoförü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 23.03.2022 - 18:00
- Güncelleme : 23.03.2022 - 18:03
Konya'nın Karatay ilçesi Antalya Çevre Yolu'nda İsmail Yayla yönetimindeki yabancı ülke plakalı tır, kontrolden çıktı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonu kenarında park halinde olan kamyon ve minibüse çarptı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada yaralanan sürücü Yayla, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Yayla, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.