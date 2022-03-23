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    Konya'da park edilmiş 2 araca çarpan tır şoförü hayatını kaybetti

    Karatay ilçesinde kontrolden çıkarak benzin istasyonunun yanında park halinde duran 2 araca çarpan tır şoförü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 18:03
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    Konya'da park edilmiş 2 araca çarpan tır şoförü hayatını kaybetti

    Konya'nın Karatay ilçesi Antalya Çevre Yolu'nda İsmail Yayla yönetimindeki yabancı ülke plakalı tır, kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonu kenarında park halinde olan kamyon ve minibüse çarptı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Kazada yaralanan sürücü Yayla, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Yayla, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Konya da park edilmiş 2 araca çarpan tır şoförü hayatını kaybetti #1


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