Konya'da rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

- Konya Seydişehir'de bir otobüste rahatsızlanan Okan Taşkıran, hastaneye kaldırıldı.
- Üst aramasında iç çamaşırında sentetik kannabinoid bulunan Taşkıran, gözaltına alındı.
- Mahkemeye sevk edilen Taşkıran tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesine gelen şehirler arası yolcu otobüsünde rahatsızlanan Okan Taşkıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi sırasında durumundan şüphelenilen Taşkıran'ın üst araması yapıldı.
İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, Taşkıran'ın iç çamaşırının ağ kısmına gizlenmiş çeşitli ebatlarda, 3 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemi tamamlanıp adliyeye sevk edilen Okan Taşkıran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.