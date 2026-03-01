Bolu Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonundan yeni ayrıntılar

Hafta sonu Türkiye Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap operasyonu ile güne başladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık soruşturmasında şüphelilerin şehirdeki zincir market yöneticilerinden 'vakfa yardım' ve reklam sözleşmesi kapsamında para talep ettiği, talebin yerine getirilmesi için zabıta eliyle baskı yaptığı ve rutin dışı denetimlerle ceza uygulandığı belirlendi.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma devam ederken Özcan ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız’ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Özcan'ın daha önce bakanlık müfettişlerine verdiği kendi ifadesi ve Sarıyıldız'ın ifadeleriyle çelişmesi dikkat çekti.

ÖCZAN, DAHA ÖNCE REDDETTİĞİ TOPLANTIYI KABUL ETTİ

Tanju Özcan’ın İçişleri Bakanlığı müfettişlerine verdiği ifadede market temsilcileriyle toplantı yapıldığını kabul etmezken gözaltında verdiği ilk ifadede belediye binasında toplantı yapıldığını kabul etti.

BAŞKAN VAKFA YARDIM DEDİ, VAKIF BAŞKANI REKLAM ANLAŞMASI

Özcan bu toplantıda vakfa destek istendiğini açık şekilde ifade etti.

BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Sarıyıldız ise toplantıdan ve belediye başkanının para talebinden haberi olmadığını söyledi.

Özcan'ın ifadesinde belirttiği gibi vakfa destek amacıyla marketlerden para talep edilirken vakıfla bağlantılı yapının başındaki isim olan Sarıyıldız bu süreçten haberdar olmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

İfadelerde dikkat çeken bir başka husus ise istenen paranın niteliği.

Bu kapsamda Tanju Özcan, parayı vakfa destek için istediğini belirtirken Ali Sarıyıldız, paranın ticari reklam anlaşması nedeniyle talep edildiğini belirtti.

Gözaltındaki şüphelilerden vakıf yöneticisi Süleyman Can ise marketlerden herhangi bir şekilde para talep edilmediğini söyledi.

PARANIN MİKTARI KONUSUNDA DA ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİLER

Talep edilen paranın niteliği konusunda bağış, ticari ilişki ve tümden ret gibi 3 farklı ifade ile çelişki göze çarparken ifadeler paranın miktarı üzerinden de çelişiyor.

Buna göre Belediye Başkanı Özcan ifadesinde toplantıda rakam konuşulmadığını belirtti ancak Sarıyıldız ifadesinde reklam rakamları olarak 12.500 TL + KDV teklif verildiğini ve aylık 300.000 TL’lik anlaşma yapıldığını söyledi.

REKLAM TEKLİFİ KABUL EDİLMEYİNCE ZABITALARI GÖNDERDİ

Soruşturmanın başlatılmasına neden olan belediyenin marketlere yönelik denetlemelerinin zamanlaması da dikkat çekiyor

Belediye yetkilileri denetimlerin rutin olduğunu savunurken müşteki ifadelerinde, reklam teklifinden sonra Başkan Özcan tarafından zabıtaların denetimlerinin yoğunlaştığı belirtiliyor.

Dosyadaki şikayetçilerin aynı husustan şikayetçi olması ve ikinci denetimin sadece A101 ve ŞOK’a yapılması da denetimlerin zamanlaması açısından dikkat çekiyor.

BAŞKAN'IN KÜFÜRLÜ TEHDİTLERİ

Birden fazla müşteki, toplantılarda şüpheli Tanju Özcan’ın market temsilcilerine baskı içerikli ifadeler kullandığını öne sürdü.

Kendilerinden para talep edilen BİM, ŞOK ve A101 yetkilileri teklifin çok yüksek olduğunu, zaten marketlerin ülke genelinde reklamları olduğunu ve yöresel anlamda reklam vermelerine gerek olmadığını söyleyince Özcan'ın sert ifadeleri ile karşılaştı.

"YA SEVE SEVE, YA...."

Şikayetçilerin ortak ifadelerine göre toplantıda Başkan Özcan, teklifi kabul edilmeyince, “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız ya seve seve vereceksiniz ya da ...... vereceksiniz" ifadesini kullandı.

Özcan daha sonra toplantıya katılanlara düşünmeleri için bir haftalık süre vererek toplantıyı sonlandırdı.

GÖZALTINA ALINAN 13 KİŞİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerinden saat 06.30’ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Belediye Başkanı Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin’in gözaltına alınmıştı.