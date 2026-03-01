İran'da Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arafi atandı

İran'da sıcak saatler...

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

YERİNE ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Hamaney'in ölümünün yankıları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İran medyası dini liderin yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arafi'nin atandığını açıkladı.

EN KISA SÜREDE ATAMAKLA SORUMLULAR

Anayasanın 111. maddesi şunları içeriyor:

Liderin ölümü, istifası veya görevden alınması halinde, Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni bir Lider atamak ve göreve getirmekle yükümlüdür.



Lider atanana kadar, Başkan, Yargı Başkanı ve Anayasa Koruma Konseyi'nin hukukçularından birinden oluşan ve Sistem Uygunluk Meclisi tarafından seçilen bir konsey, geçici olarak Liderin tüm görevlerini üstlenir.



Bu süre zarfında bunlardan birinin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi durumunda, Konsey tarafından hukukçuların çoğunluğuyla seçilen başka bir kişi onun yerine atanır.