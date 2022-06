Kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi, ilk kez yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Mustafa Koç, 4 Ocak 2022 tarihinde Hamidiye Mahallesi’ndeki eve alkollü gelince eşi Fatma Koç (52) ile tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın büyümesi sonucu Mustafa Koç, çocukları ve eşini darbetti.

Çocuklarının sıra dayağına çekildiğini gören Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Mustafa Koç’u göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Gelinlerinden şikayetçi olmadılar

Polis tarafından gözaltına alınan Fatma Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen Mustafa Koç’un annesi Güllü ile babası Ferruh Koç ise oğulları Mustafa Koç’un alkol bağımlılığının bulunduğunu, eşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek gelinlerinden şikayetçi olmadı.

İlk kez hakim karşısına çıktı

Fatma Koç hakkında, kocası Mustafa Koç'u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Fatma Koç’a destek vermek için kızı Güllü Çakır, kayınvalidesi Güllü Koç ve Beyşehirli bir grup kadın, Seydişehir Adliyesi önüne gelerek Fatma Koç’un tahliyesini istedi.

Konya'da şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü: Serbest kaldı VİDEO

Serbest bırakıldı

Görülen davanın birinci celsesinde, tutuklu sanık Fatma Koç ve avukatı ile müşteki sıfatıyla ölen Mustafa Koç'ın babası Ferruh Koç, annesi Güllü Koç ile birlikte 5 tanık hazır bulundu.

Görülen davanın sonunda Fatma Koç, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir olması, sanığın sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklukta geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak “Bihakkın Tahliyesi”ne başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, sanığın yurt dışı yasağı konulmasına, keşif talebinin kabulü ile 7 Eylül 2022 tarihinde keşif yapılmasına karar verildi.

Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Fatma Koç, cezaevindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayınvalide: Oğlum demekten utanıyorum, gelinimin tahliyesini istiyorum

Davaya katılarak şikayetçi olmadığını söyleyen Mustafa Koç’un annesi Güllü Koç, “Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Ben gelinimden şikayetçi değilim o karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Oğlumun yanında ona 24 yıl katlandı. Ben gelinimin tahliyesini istiyorum” dedi.

"Annem bizi kurtarmak istedi"

Fatma Koç’un oğlu E.K duruşmadaki ifadesinde, “Babam sürekli eziyet ederdi, döverdi, alkol alırdı. Annem sürekli engel olmaya çalışırdı. Olay günü alkollü geldi. Annem ve ben kolundan tutup içeri aldık. Tuvalete gitti duvardaki örümceği görmüş. Kardeşimi çağırdı, kafasından tutup duvara vurdu. Sonra kardeşimi kafasını duvara vura vura götürdü. Kardeşimi kurtarmaya çalıştım, 'baba vurma' dedim. ‘Ölsün gebersin’ dedi. Annem mutfaktan bıçağı alıp babama gösterdi. ‘Çocukları bırak’ dedi. Annemin üzerine gitti, annem bıçağı savurdu. Annem bir daha savurdu, o sırada babam tokat attı. Annem savurduğu bıçağı görmeden o sırada bıçak göğsüne gelmiş. Babam göğsünü tutarak içeri girdi annem bağırmaya başladı. ‘Çocuklar yardım edin’ dedi ambulans geldi. O sırada babam ölmüştü” dedi.

"Babam devamlı alkollü gelirdi"

Kızı H.K. ise “Babam devamlı alkollü gelirdi. OIay günü babam eve küfrederek geldi. Bana kapıda ‘bana niye bakmıyorsun’ diyerek tokat attı. Annemden para istedi. Annem ‘nereden bulayım’ dedi. Babam anneme yumruk ve tokat attı. Beni duvara çarptı. Annem bıçağı korkutmak amaçlı aldı. Annem kimseye zar verecek biri değil. Sonra bıçağı savurdu göğsüne battı. Babam annemin elinden tuttu bıçak yere düştü. Babam göğsünü tutarak odaya gitti annem bağırdı ‘babanıza bir şey oldu’ dedi. Sonra ben babaannemlere haber verdim” şeklinde konuştu.

"Eşim kızıma tokat attı, kızımın yanağında 5 parmağının izi çıktı"

Fatma Koç da savunmasında olay günü eşinin eve alkollü geldiğini kızıyla birlikte odaya aldıklarını belirtti. Bu sırada eşinin, kızına tokat attığını belirten Fatma Koç, ''Kızımın yanağında 5 parmağının izi çıktı. Çocuğum ağlayamadı bile. Çünkü ağladığında da dövüyordu. Salona geçip üstünü çıkardı. Sonra lavaboya giderken benim ve kendi ailesine küfür ediyordu. Kendisi renkli haplardan kullanıyordu. Bunlar uyuşturucuya benzer haplardı. Benden hap alacağım, diyerek para istedi. Paranın olmadığını söyleyince de bana yumruk ve tokatla saldırdı. Daha önce de uyguladığı şiddete dişlerimi kırmıştı'' dedi.

"Kızımın kafasını tuvaletin betonuna doğru sürttü"

Eşi Mustafa Koç'un lavabonun kenarında örümcek görmesi üzerine kızını çağırıp saçından tuttuğunu belirten Fatma Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kızımı çağırıp saçından tuttu. Tuvaletin betonuna doğru kafasını sürttü. Ben de oğlumla birlikte kızımı bırakması için asıldık. Hatta oğluma 'sen çekil sana vurmasın' dedim. Bu sırada oğluma da dayak attı. Kızımın kafasına vurdu. Ayağa kaldırdı. Eliyle saçlarını tutarak sokak kapısına doğru sürükledi. Rastgele hepimize vuruyordu. Yandaki mutfak kapısı açıktı. Daha öncesinde kızımıh boğazına bıçak dayamıştı. Ben de mutfak kapısına yaklaşınca korktum. Mutfaktaki bıçağa baktı. Yine aynı şeyi yapacağını düşünerek korkutmak amacıyla o almadan bıçağı ben aldım. Bıçağı görünce benim üzerime geldi. Bir eliyle de kızımı saçından sürüklüyordu. ' Ben o bıçağı alırsam, hepinizi keserim, doğrarım' dedi. Ben de korktum. Kızımı kendime doğru çekmeye çalıştım. Bırakmıyordu. Bana yumruk sallıyordu. Kafa attı. Benim kafam geriye gitti. Bir anda benim bıçağı tutan elimi tuttu. Onu da bana doğru savurmaya başladı. Kafam geriye giderken ben bıçağın nereye gittiğini bilmiyorum. O an benim bıçak olan elimi çektiği için bıçak girmiş. Ben hala kızımı kurtarmaya çalışıyordum. Benim elimle birlikte bıçağı çıkarmış, bir yandan bana vuruyordu. Bıçağın nereye saplandığını görmedim. Eşim herhangi bir ses çıkarmadı. Sonra kızımı bıraktı. Evin büyük odasına gitti yüz üstü yere düştü. Ben bağırmaya başladım. 'Babanıza bir şey oldu' diyerek yanına gittim. Kendisi çevirince bıçaklandığını anladım. Çocuklarıma ambulansla polisi çağırmalarını söyledim''

"İstemediğim halde tecavüz ederdi"

Fatma Koç, 24 yıldır evliliği boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, ''Cinsel ilişkiye girerken benim kolumu bağlayıp, ters ilişkiye zorlardı. İstemediğim halde tecavüz ederdi'' dedi.

Fatma Koç ve tanıkların ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığı, suçun katalog suçlardan olduğunu belirterek tutukluk halinin devamını talep etti.

Tahliye oldu

Mahkeme heyeti ''Üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir olması, sanığın sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklulukta geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak 'Bihakkın tahliyesine' ve yurt dışı yasağının konmasına' kararını verip oy birliğiyle tahliye etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kayınvalidesi gözyaşı döktü

Bu karar duruşmayı takip etmeye gelen Fatma Koç’un çocukları, ailesi ve kayınvalidesi tarafından sevinçle karşılandı. Kayınvalide Güllü Koç, sevinç gözyaşı döktü.





“Her zaman destek için arkasındayız”

Adliye önünde kadınlar adına açıklama yapan komşusu Hatice Çörtük, “Ben o kadının neler çektiğini biliyorum. Sabah 6 buçukta her gün dört yolda karşılaşıyorduk. Dört dörtlük çalışan bir bayandı. Evine iyi bakıyordu hem sopasını yiyordu hem de iyi bakıyordu. Biz her zaman yanındayız. Böyle olaylar bir daha yaşanmasın, her zaman destek için arkasındayız.” dedi.