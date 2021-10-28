Sarayönü ilçesinde, köpeklerin uyuşturucu ile uyutulup gömüldüğü iddialarına yönelik açıklama yapan belediye, gömülen hayvanların sokaktan toplanan ölü hayvanlar olduğunu söyledi.

Konya’da, 25 Ekim günü, Sarayönü ilçesinde belediyeye ait bir şantiye alanında belediye ekipleri, sokak köpeklerini gömerken görüntülendi.

Ekiplerin çalışmaları sırasında canlı bir köpeğin çukurdan çıkıp uzaklaştığı anlar görüldü.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada da hızla yayılarak büyük tepki topladı.

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, görüntülerle Konya Valiliği, Sarayönü Cumhuriyet Savcılığı ve Sarayönü İlçe Tarım Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

“KÖPEKLERİN UYUŞTURUCU İĞNE VURULDUKTAN SONRA GÖMÜLDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYORUZ”

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Ayşegül Baskoçak Çifçi, köpeklerin uyuşturucu iğneyle vurulduğunu öne sürerek şunları söyledi:

“İhbarcı, geçtiğimiz pazartesi günü bana ulaştı ve video kayıtlarını gönderdi. İhbarcı, 3 gün boyunca orada çalıştığını ve birçok köpeğin toprağa gömüldüğünü söyledi.

Konya’da, sokak köpeklerinin uyuşturucu ile uyutulup gömüldükleri iddia edildi VİDEO



Orada canlı hayvanların da olduğunu, sağlık durumlarının da iyi olmadığını, 3 gün boyunca mama verildiğini görmediğini söyledi. Biz de oraya gittik. Belediyeye ait inşaat şantiyesiydi. Burası telle çevrilmiş bir alan ve barınak değil. Burada bir suçüstü olayı var. Biz de Konya Barosu Başkanlığı adına polise giderek şikayetçi olduk. Dosya da aynı gün savcılığa gitti. Bizim iddiamızın doğrulanması için 24 saat içerisinde otopsi yapılması gerekiyordu. Çünkü bu köpeklerin uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra gömüldüğünü iddia ediyoruz.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince suçüstü olmaması durumunda şikayet hakkı, tarım il ve ilçe müdürlüklerine ait. Ancak 3 gündür Konya Tarım İl Müdürlüğü şikayet dilekçesini sunmuş değil. Biz Tarım Müdürlüğü’nün şikayet hakkının kullanmasını bekliyoruz. Amacımız hiçbir kurumu zedelemek değil, yasanın uygulanmasını sağlamak.”

SARAYÖNÜ BELEDİYESİ AÇIKLAMASI

Sarayönü Belediyesi, iddialar üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Sosyal medyada çıkan haberler tamamen asılsız olup, Sarayönü Belediyesi olarak geçmişten beri sokak hayvanlarına sahip çıkılmaktadır.

“SOKAKTA ÖLÜ OLARAK BULUNAN HAYVANLARDIR”

Sosyal medyada gösterilen hayvanlar, vatandaşlar tarafından ihbar edilen ve sokakta ölü olarak bulunan hayvanlardır. Bu hayvanların nasıl ve ne şekilde öldüğü bilinmemektedir. Ölü hayvanların hastalık odağı oluşturmaması için tespit tutanaklarıyla birlikte, vatandaşlarımızın ihbarı ve imzası ile ekiplerimiz tarafından alınmış ve toprağa gömülmüştür. Söz konusu görüntülerde araçtan çıkan köpeğimiz, Konya’daki barınağa gönderilmek üzere sokaktan alınan hayvandır. Bu hayvan barınağa teslim edilmiştir.”