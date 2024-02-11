Konya'nın Seydişehir ilçesi Seyit Ali Mahallesi'nde babasının kullandığı otomobille evininin önüne gelen Harun K., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Sefer Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilden inen Harun K.'ye sokakta bekleyen araçtan inen Sefer Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.
Kendisine açılan ilk ateş sonrası Harun K. yola atlayarak kendisini korumaya çalışırken şüpheli Sefer Ö. ise tüfeğini art arda ateşledi.
Otomobile binerek kaçtı
Bu sırada aracından inen Harun K.'nin babasının da bagajdan çıkardığı tüfekle şüpheli Sefer Ö.'ye ateş etmek istediği ancak koşarken ayağının takılması sonucu başarılı olamayarak yere düştüğü görüldü.
Silahlı saldırgan arkadaşının kullandığı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Görüntülerin devamında yaralanan Harun K.'nin otomobile binerek babası tarafından hastaneye götürüldüğü yer aldı.
Yakalandı
Silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli Sefer Ö., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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