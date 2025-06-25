Konya'da tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayan şahıs kaçtı

Konya'nın Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi'nde hafif ticari araç ile seyir halinde olan Mustafa K., henüz plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü ile sözlü tartışma yaşadı.

Tartıştığı şahıslar yaşanan kovalamacanın ardından Mustafa K. idaresindeki aracın önünü kesti.

İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, yanında bulunan bıçakla Mustafa K.'yi göğsünden ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

DURUMU AĞIR

Mustafa K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.