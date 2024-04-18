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Konya'da tartıştı torunu tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Konya'da tartıştı torunu tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı Henüz bilinmeyen bir nedenle anneannesiyle tartışan genç eline aldığı bıçakla yaşlı kadını farklı yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.