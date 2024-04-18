Konya’da sabah saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.
Selçuklu ilçesinde sokak üzerindeki bir apartmanın 1’inci katında oturan Hasibe E. ile eve gelen torunu Talha Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.
Tartışma sırasında Talha Ç., anneannesini yanında bulunan bıçak ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Gözaltına alındı
Apartmandaki komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri ulaştığı adreste şüpheli Talha Ç.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Olayda torunu tarafından bıçaklanan Hasibe E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasibe E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, gözaltına alınan torun Talha Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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