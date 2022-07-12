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Konya’da tartıştığı komşusunu öldürdü
Aralarında husumet bulunan 21 yaşındaki komşusu tarafından çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan kişi, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise kaçtığı evinde bulundu.
- 12.07.2022 - 09:12
Konya’nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi’nde dün saat 17.00 sıralarında yürüyen Besim A. (21), karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan komşusu Emrah Türk (35) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Besim A., evinden getirdiği tüfekle Emrah Türk'e ateş açtı.
Sırtından yaralanan Emrah Türk, apartman girişinde kanlar içinde yere yığıldı.
Sağlık görevlilerinin müdahalesi yetmedi
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Türk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Türk'ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evine kaçtı, yakalandı
Saldırının ardından evine kaçan Besim A., polis tarafından gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.