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    Konya'da YGS ilçe birincisi, komşu kuyumcuyu öldürdü

    Kuyumculuk yapan Yusuf Şahin, komşu dükkanın sahibinin oğlu O.E.Y. tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli O.E.Y.'nin, 2014 yılında YGS sınavında üç alanda Seydişehir birincisi olduğu öğrenildi.
    • 04.07.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:29
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    Konya'da YGS ilçe birincisi, komşu kuyumcuyu öldürdü

    Konya'daki Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanını işleten 60 yaşındaki Yusuf Şahin, 27 yaşındaki komşu kuyumcunun oğlu  O.E.Y. tarafından silahla vuruldu.

    Yaşanan olaya tanıklık eden çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaptığı kontrolde vücuduna 6 kurşun isabet eden Yusuf Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    İş yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden Yusuf Şahin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Konya da YGS ilçe birincisi, komşu kuyumcuyu öldürdü #1

    Şüpheli gözaltına alındı

    Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı O.E.Y. ise kısa süre sonra polis tarafından Hacıseyitali Mahallesi'nde bulunan evinde, suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Konya da YGS ilçe birincisi, komşu kuyumcuyu öldürdü #2

    Şahıs YGS'de ilçe birincisi olmuş

    İHA'nın haberine göre; öte yandan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen olayın şüphelisi O.E.Y.’nin, 2014 yılında yapılan YGS sınavında üç alanda Seydişehir birincisi olduğu ve inşaat mühendisliğini 3. sınıftan terk ettiği öğrenildi.

    Konya da YGS ilçe birincisi, komşu kuyumcuyu öldürdü #3

    Konya da YGS ilçe birincisi, komşu kuyumcuyu öldürdü #4

    Konya da YGS ilçe birincisi, komşu kuyumcuyu öldürdü #5


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