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Konya'ya gezmeye gelen 3 kişi paraları bitince gasba çıktı

Konya'ya gezmeye gelen 3 kişi paraları bitince gasba çıktı Konya'ya gezmeye gelen, paraları bitince de bir kadının telefonunu gasbeden Fazıl İ. (18) Muhammet A. (22) ve Ramazan Ç. (19), telefonu satmak isterken suçüstü yakalandı.