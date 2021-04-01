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- Köyceğiz’deki kazada ağır yaralanan genç kadın yaşama tutunamadı
Köyceğiz’deki kazada ağır yaralanan genç kadın yaşama tutunamadı
Köyceğiz’de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan 3 kişiden 1’i olan Burcu Güzel, 5 buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- İHA
- 01.04.2021 - 10:41
- Güncelleme : 01.04.2021 - 10:43
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası mevkisinde geçen 23 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, B.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki polis memuru Sadettin Kaplan ve Burcu Güzel yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
5 BUÇUK AYDIR YOĞUN BAKIMDAYDI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 5 buçuk aydır tedavi gören Burcu Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.