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    Küçükçekmece site kavgasında 23 kişi tutuklandı

    İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
    • 23.08.2022 - 06:36
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    Küçükçekmece site kavgasında 23 kişi tutuklandı

    Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    23 şüpheli tutuklandı

    DHA'nın aktardığına göre; 4 şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Küçükçekmece site kavgasında 23 kişi tutuklandı #1

    Küçükçekmece site kavgasında 23 kişi tutuklandı #2


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