Sahte alkol üretimi yapılan şahıslara yönelik operasyonda, depoda ve teslimat yapan kamyonette aramalar sonucu 10 bin 500 litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol ele geçirildi.

İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…

Küçükçekmece’de bulunan işletmelerden piyasaya sahte alkol sürüldüğü bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, harekete geçti.

Sahte etil alkollerin satışa hazırlanıp piyasaya sürüldüğü adres ve dağıtımda kullanılan araç belirlendi.

Depoda damıtma düzeneği kullanılarak metil alkolden etil alkol elde edildiği, elde edilen etil alkolün piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketler ile ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır hale getirildiği tespit edildi.

DEPODA ELE GEÇİRİLENLER

Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 bin litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, 20 bin boş şişe, damıtma düzeneği ve bu düzeneğe bağlı 7 adet her biri 3 bin litre kapasiteli plastik tank ele geçirildi.

TESLİMAT SIRASINDA YAKALANDI

Sahte etil alkol yüklü kamyonet ise, jandarma ekipleri tarafından teslimat esnasında düzenlenen operasyon ile yakalandı. Kamyonetin içerisinde 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sahte etil alkolleri piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen S.O., U.K., İ.T. ve L.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan haklarında düzenlenen suç dosyasıyla adli makamlara sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İ.T. ve L.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

S.O.ve U.K. ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece’de 10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi VİDEO

