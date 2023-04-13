Küçükçekmece'de anne babasının yola attığı bebek korumaya alındı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen anne-babasının kavga ederken yol kenarına attığı bebek hastanedeki tedavilerinin ardından korumaya alınırken anne ve babası serbest bırakıldı.

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yürekleri dağlayan bir manzara yaşandı.

Sefaköy'de önceki gün Tufan Y. ve Şevval Çağrı Ü., bebekleri kucaklarındayken tartışmaya başladı.

Bebeğin hırpalandığını gören çevredekiler çifte tepki gösterdi.

Bebeğin kafasındaki yaranın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağrıldı.

Anne-baba gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürdü.

Damar yolu açılması tespit edildi

Bebek ise ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Bebek C.Y.'nin yapılan ilk muayenesinde sağ el, sağ ve sol ayak bileklerinde damar yolu açılmasına bağlı izler olduğu tespit edildi.

Ayrıca kafasında travma ve darbeye bağlı kan birikmesi olduğu belirtildi.

Bebek korumaya alındı

Üç günde bir bebeğe pansuman yapılması gerektiği ifade edilerek taburcu edildi.

Bebek C.Y., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altına alındı.

Anne-baba serbest bırakıldı

Gözaltına alınan anne ve baba, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.