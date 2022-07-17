Küçükçekmece’de anne, oğlu ile kavga eden gencin peşine sopayla düştü

Küçükçekmece’de anne, oğlu ile kavga eden gencin peşine sopayla düştü

Oğlunun kavga ettiğini gören bir kadın, eline aldığı sopayla karşı taraftaki gence saldırdı. Kadının genci kovalayıp dövdüğü anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece’de, Kanarya Mahallesi'nde iki genç arasında çıkan kavgaya aileler de müdahil oldu.

Elinde sopa ile gelen bir kadın, kavga eden gençlerden birine saldırdı.

Kadının, kavgaya karışan diğer gencin annesi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yere yatırılıp kelepçelendi

İHA’nın haberine göre; gelen polis ekipleri şahısları ayırarak tarafları yatıştırmaya çalıştı. Ancak şahıslardan biri zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı yere yatırdı, kelepçeleyip gözaltına aldı.

Kadının sopayla saldırdığı ve polisin şahsı gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de anne, oğlu ile kavga eden gencin peşine sopayla düştü VİDEO

