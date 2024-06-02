Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

ensonhaber.com

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe mahallesinde 3 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Binanın sahibi gözaltında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak sucundan bina sahibi Hacı Murat Gençtürk hakkında soruşturma başlattı. Gençtürk gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

02 Haziran 2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.