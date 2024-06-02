Mehmet Özhaseki: Küçükçekmece'de çöken binada deniz kumu kullanıldı Bakan Özhaseki, binanın 36 yıl önce yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Binanın yapımında kullanılan malzemenin, çökmeye davetiye çıkardığı vurgulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama yaptı.

Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasına "İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun." diyerek başladı.

Bakan Özhaseki, Kartaltepe Mahallesi’ndeki binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"36 yıl önce inşa edildi"

Bazı bilgileri paylaşan Özhaseki, "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir." dedi.

Yerinde yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına işaret eden Özhaseki, binanın 1988 yılında inşa edildiğine dikkat çekti. Mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadığını söyledi.

Deniz kumu kullanıldı

Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılması ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı da göze çarpan diğer ayrıntılar oldu.

"Gelişmeleri anbean takip ediyoruz"

Bakan Özhaseki, "Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz." diye ekledi.

Görgü tanığı: Doğalgaz patlaması zannettim

Çökme sırasında orada bulunan görgü tanıklarından Erdal Karagöz, durumun doğalgaz patlamasından yaşandığını zannettiğini ve geriye doğru koştuğunu söyledi.

Karagöz, çökme sırasında insanların çaresiz şekilde kaçmaya çalıştığını anlatarak, "Facia bir şeydi. İnsanlar çaresizdi, herkes bir tarafa kaçtı." dedi.

"Pazar olduğu için daha az hasarlı atlattık"

Binanın eski olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Pazar olmasaydı burası saat 08.00'den 10.00'a kadar trafik oluyordu. Pazar olduğu için daha az hasarlı atlattık tehlikeyi." ifadelerini kullandı.