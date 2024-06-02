Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi, kentsel dönüşüme sokmak istemedi İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki binanın sahibi, çöken binanın sahibinin özel sebeplerden dolayı kentsel dönüşüm istemediğini söyledi.

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DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bugün saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çöken binada enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada

Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir

ifadeleri yer aldı.

Binanın sahibi, kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek,

Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum

dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)