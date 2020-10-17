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    Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü

    Gece saatlerinde müzikholde mekan sahibiyle tartışan bir grup, mekanı terk ederek silahlarla geri döndü. Eğlence mekanına kurşun yağdıran kalabalık grubun açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü.
    • İHA
    • 17.10.2020 - 08:47
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 08:47
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    Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bulunan müzikholde eğlenen bir grup arkadaş ve mekan sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesinin ardından mekan sahiplerinin zorlamasıyla mekandan çıkartılan grup, müzikholü terk etti.

    SİLAHLARLA GERİ DÖNDÜLER

    Mekandan ayrılan arkadaşlar tartışmadan çok kısa bir süre sonra daha kalabalık şekilde geri döndü.

    Araçlarla mekanın önüne silahlarla geri dönen kalabalık grup, ellerindeki tabanca ve uzun namlulu silahlarla mekanı bastı. Müzikhol içerisinde kurşun yağdıran silahlı grubun saldırısında kurşunlardan biri güvenlik görevlisi Volkan T.'ye isabet etti.

    Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı İZLE

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

    Mekandan çıktıktan sonra çevreye ve mekana kurşun sıkan şüpheliler, kayıplara karıştı. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Silahlı saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi Volkan T., mekanda bulunan arkadaşları tarafından Batı Bahat Hastanesine götürüldü.

    Saldırıda ağır şekilde yaralanan güvenlik görevlisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü #1

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polis ekipleri olayın yaşandığı eğlence mekanı ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü #2

    Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü #3

    Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü #4

    Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü #5

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