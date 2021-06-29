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    Küçükçekmece’de eski eşini bıçaklayan saldırgana tutuklama

    Eski eşi Ehlinaz Orak'ı sokak ortasında defalarca bıçaklayan ve ölmesi için başında bekleyen Kerem İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 13:08
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    Küçükçekmece’de eski eşini bıçaklayan saldırgana tutuklama

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı 2. Şen Sokak’ta dün sabah saatlerinde Kerem İ., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Ehlinaz Orak’ı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak yaralamıştı.

    Kadının ölmesi için başında bekleyen cani adam, çevredekilerin müdahalesinin ardından olay yerinden kaçmıştı.

    Ağır şekilde yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kerem İ.'yi kısa sürede yakalamıştı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kerem İ., bugün adliyeye sevk edildi. Kerem İ., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Küçükçekmece’de eski eşini sokak ortasında bıçakladı

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    Küçükçekmece’de eski eşini bıçaklayan saldırgana tutuklama #1

    Küçükçekmece’de eski eşini bıçaklayan saldırgana tutuklama #2

    Küçükçekmece’de eski eşini bıçaklayan saldırgana tutuklama #3

    Küçükçekmece’de eski eşini bıçaklayan saldırgana tutuklama #4

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