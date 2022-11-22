CHP Büyükçekmece Belediye Meclisi Üyesi Fatih Çınar'ın oğlu İlker Çınar, kırmızı ışık ihlali yaptığı aracıyla yolun karşısına geçen Mehtap Türkyılmaz'a çarptı. Olayda Türkyılmaz, ağır yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mimaroba Mahallesi'nde, 20 Kasım Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında, 2 çocuk annesi Mehtap Türkyılmaz (40), yayalar için yeşil ışık yanmasının ardından yolun karşısına geçmek için hareket etti.

Bu sırada İlker Çınar (21), otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaparak Türkyılmaz'a çarptı. Türkyılmaz ağır şekilde yaralanırken, İlker Çınar olay yerinden kaçtı.

Şüpheli yakalandı

Sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Türkyılmaz'ın hayati tehlikesi devam ederken, İlker Çınar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlker Çınar'ın, CHP Büyükçekmece Belediye Meclisi Üyesi Fatih Çınar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza anı kaydedildi

DHA'nın haberine göre kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde; Çınar idaresindeki otomobilin Türkyılmaz'a çarptığı, kadının savrulurken sürücünün kaçtığı anlar yer aldı.

Küçükçekmece'de ışık ihlali yapıp çarptığı yayayı, ölüme terk edip kaçtı VİDEO



"Sürücü orada ablamı ölüme terk edip gitmiş"

Mehtap Türkyılmaz'ın kardeşi Deniz Türkyılmaz, "Ablam güvenlik olarak çalışıyor. Gece vardiyasında servisten indikten sonra karşıya geçerken kendisine yeşil yandığı halde arkadan hızlı bir şekilde geliyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre, sürücünün 139 kilometre hıza kadar ulaştığı söyleniyor. Yola çıktığı anda ablama vuruyor. Hiç durmadan yoluna devam ediyor. Bu saate kadar kaçak durumdaydı. Yeni yakalanmış. Ablam şu anda yoğun bakımda ve ölümle pençeleşiyor.

Sürücü orada ablamı ölüme terk edip gitmiş. Beyin kanaması geçirdi. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var. Aldığımız bilgilere göre babası oğlunu kaçırdı. Zaten aracın ruhsat sahibi baba. Fatih Çınar da kendisi Büyükçekmece Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesiymiş. Oğlu İlker Çınar aracı kullanıyormuş. Bizim tek isteğimiz ablam burada can çekişirken, gerekli cezayı alması" dedi.





