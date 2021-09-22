Küçükçekmece'de kadın cinayeti

Piyanist olan Oktay Konak, evinde tartıştığı Filiz Akgöz'ü karnından bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

İstanbul'da eğlence mekanlarında piyanistlik yapan Oktay Konak (35) ile Filiz Akgöz, genç adamın evine giderken tartışma yaşadı.

EVDE SÜREN TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde arkadaşlarının da bulunduğu evde yemek yiyen ikili, bir süre sonra tekrar tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada öfkelenen Konak, mutfaktan aldığı bıçakla Akgöz'ü karnından bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI"

Polis ekipleri, olay sonrası Konak'ı gözaltına aldı.

Konak'ın emniyetteki ifadesinde, "Tartışma büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı. Ben de hemen 112'yi aradım." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Akgöz'ün geçtiğimiz mayıs ayında Konak'tan, kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.