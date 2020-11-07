Küçükçekmece'de bacağı kırıldığı için 3 aydır evde yatan bir kişiye sokağa çıktığı ilk gün kamyonetin açık olan kasa kapağı çarptı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bacağı kırıldığı için platin takılan Ferdi Bahar, 3 ay boyunca evinden çıkamadı.

Tedavisinin ardından 3 ay sonra ilk kez sokağa çıkan Ferdi Bahar, kıraathanede bulunan arkadaşlarının yanına doğru yürümeye başladı.

Bu sırada unlu mamüller dağıtım yapan kamyonetin açık unutulan arka kapağı yol kenarındaki Ferdi Bahar'a çarptı.

Küçükçekmece'de kamyonet kapağı sokakta yürüyen kişiye çarptı VİDEO

DİŞLERİ KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle Ferdi Bahar olduğu yere yığıldı. Sokaktakilerin bağrışmaları üzerine de kamyonet sürücüsü durduruldu. Başından yaralanan ve dişleri kırılan Ferdi Bahar için olay yerine ambulans çağrıldı.

Ambulans gelene kadar arkadaşları Ferdi Bahar'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. Ambulansa alınan Ferdi Bahar hastaneye kaldırıldı. Bahar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"EVDEN NEFES ALAYIM DİYE ÇIKTI"

Kaza anında sokakta bulunan Ferdi Bahar'ın arkadaşı Adnan Avcı, "Kapağı açık geliyor. Normalde insanlar buna kapak açık diye bağırıyorlardı. O açık kapak hızla gelerek arkadaşımızın kafa bölgesine çarpıp yere indirdi. Kafasında kanaması var durumu iyi. Daha önce bacağında kırık vardı 3 aydır çıkmıyordu evinden. Bugün havanın güzelliği ile biraz nefes alayım diye çıktı. Bu şekilde bir kaza başına gelmiş oldu." dedi.





















