Kızının kaçarak evlendiği damadıyla iyi geçinemeyen kayınpeder, yeni doğan torununu görmek için gittiği evde genç adamı görünce yanındaki bıçağı kalbine sapladı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan bir olayda genç çiftin evliliği dağıldı.

Akşam saatlerinde kayınpeder Turhan Ketenci, yeni doğan torununu görmek için kızının evine gitti.

Ketenci, damadı Volkan Çubukcu'yu kapıda görünce tansiyon yükseldi ve tartışma çıktı.

Damadını bıçakladı

Çubukcu'yu kızına yakıştırmadığını sık sık dile getiren öfkeli kayınpeder, yanındaki bıçakla damadına saldırdı.

Genç adam kanlar içinde yere yığılırken Ketenci ise rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı.

Hayatını kaybetti

Bir süre sonra ailesi tarafınan bulunan Çubukcu'nun ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Kısa sürede gözaltına alınan Turhan Ketenci, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Damat Volkan Çubukcu'nun cenazesi 23 Eylül Cuma günü Bartın Ulus'ta defnedildi.

Küçükçekmece'de kayınpeder tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü VİDEO



"Anneme küfredince sinirlendim"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Kayınpeder ifadesinde, 'Anneme küfretti, elini beline götürünce silah çıkaracak sandım, kendimi korudum' savunması yaptı.

İlk tespitlere göre damat Çubukçu'nun kalbinden ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle öldüğü belirtilirken, soruşturmada otopsi raporlarının beklendiği, tanık ifadeleri alındıktan sonra iddianamenin hazırlanacağı öğrenildi.

O anlar kamerada

DHA'nın aktarımına göre; damadı ile tartışma yaşadığı ve kendini savunmak için bıçak kullandığını ifade eden Turhan Ketenci'nin olayın yaşandığı gün, damadının evine gelişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"Eşimin her şeyinden rahatsız olmaya başladı"

Kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen Volkan Çubukcu'nun acılı ailesi, o gece yaşananları anlattı.

Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu,"Volkan ile biz çok önceden aynı yerde çalışıyorduk. Babam da orada çalışıyordu. O zamanlardan beri Volkan'ı sevmiyormuş. İşten çıkınca yollarımız ayrılmıştı. Bir süre sonra tekrar yollarımız kesişti, sevdik birbirimizi. Babam kesinlikle istemediğini söyledi. Volkan'ı sevdiğimi ve istemeye geleceklerini belirttim. 'Kesinlikle gelmesinler' dedi babam. 'Çoban olsa kabul ederim ama onu kabul etmem' dedi. Ben de sevdiğimi belirttim. Sonra biz kendi aramızda nikah kıyıp düğün yaptık. En başından beri sadece babam karşı çıkıyordu.

Evlendikten sonra aramız bozulunca babamla tekrar barışmak için araya aile dostlarımızı soktuk. Barıştıktan sonra babamın isteğiyle ikinci düğünümüzü yaptık ve her şey normale döndü. Daha sonra eşimin sigarasından sakalından her şeyinden rahatsız olmaya başladı. Daha sonra ben de oradayken kayınbabamın evine geldi ve 'canlı sinek bile bırakmam' diye tehdit etti. Yetkililerden bu konu hakkında yardım istiyorum. Ona yardım edenlerin kim olduğunun bulunmasını istiyorum. Onların da ceza almasını istiyorum." dedi.

"Bu adamın sonuna kadar cezalandırılmasını istiyorum"

Gözyaşlarına hakim olamayan Volkan Çubukcu'nun annesi Satiye Çubukcu, “Çok güzeldi, aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Bebeğin doğumuna geldi hastaneye, hiçbir sıkıntı yoktu. Hiç olmadık şeylerden çocuğuma gıcık olmuş. Gelinimle de aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Annesi olsun babası olsun ailecek çocuğumun mutluluğunu kıskandılar. O gece hedefinde belki de ben vardım. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum, adalete güveniyorum. Bu adamın sonuna kadar cezalandırılmasını istiyorum. O gece yanında bulunup yardım eden insanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Benim bir oğlum daha var, ben onu da kaybetmek istemiyorum. Ben bir anneyim ciğerim yanıyor. Adaletin onun peşini bırakmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Keşke çoban alsaydı kızımı da bu almasaydı'"

Baba Mustafa Çubukcu ise "Oğlumu, kayınpederi kapının önünde geldi, katletti. Katletmeden bir gün önce kayınpederi, 'ben bu çocuğun sakalından ve konuşmasından hoşlanmıyorum. Uyar, ben bu tür davranışları sevmiyorum. 'Keşke çoban alsaydı kızımı da bu almasaydı' diyor. Son zamanlarda da sürekli 'seni de öldürürüm o çocuğu da öldürürüm' diye kızının telefonuna mesajlar atıyormuş. 'Ben raporluyum, sizi öldürürsem ben ceza falan almıyorum. 5-6 ay yatarım, 7'nci ayı yatmam bile' diye bir gün öncesinden söyledi." şeklinde iddialarda bulundu.

"Bir bıçak tüm ailemize girdi"

Volkan Çubukcu'nun kardeşi Murat Çubukcu, "İşten gelmiştim, istirahat etmek için odama geçtim. Yaklaşık 40 dakika sonra bağırış sesleri duydum. Abimin yere düştüğünü gördüm, kanaması vardı. Bağırıyordu abim evin içinde, 'babam beni bıçakladı' diye. Hemen arabaya bindirip hastaneye götürdük. Hastanede öldüğü anlaşıldı. Son sözlerinde abim, kayınpederinin onu öldürdüğünü söylüyor. Canımız yandı, ciğerimiz söndü. Bir bıçak tüm ailemize girdi. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.









