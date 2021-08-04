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- Küçükçekmece’de lambayı kıran çocuk balkondan atladı
Küçükçekmece’de lambayı kıran çocuk balkondan atladı
- İHA
- 04.08.2021 - 09:08
- Güncelleme : 04.08.2021 - 09:47
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, oyun oynadığı esnada lambayı kırdı.
İddiaya göre çocuk, annesinin korkusundan evin balkonundan aşağıya atladı.
AMBULANS GELENE KADAR BAŞINDA BEKLEDİLER
Çocuğun yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Acı çeken çocuğu yanına gelenler, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Küçükçekmece’de lambayı kıran çocuk balkondan atladı VİDEO
“EVDE LAMBAYI KIRIP ATLAMIŞ”
Olayın görgü tanıklarından Eyüp Aslan, şaşkına döndüğünü belirterek, “Durduğum yerin önüne düştü sanırım evde lambayı kırmış, annesinden kaçayım derken balkondan atlamış. Olay sonrası ayakları kırıldı. Ameliyata alınmış, durumu iyi, hastanede tedavi görüyor.” dedi.