Euro
9.9761
-0.04%
Dolar
8.3952
-0.12%
Altın
490.1
0.22%
Borsa
1.414
0.37%
Bitcoin
318.055
-1.25%
EXEN Coin
23.65
1.32%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Küçükçekmece’de lambayı kıran çocuk balkondan atladı

    Evde oyun oynadığı sırada lambayı kıran 9 yaşındaki çocuk, annesinin korkusundan balkondan atladı. Ayakları kırılan çocuk, ameliyata alınırken durumu iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece’de lambayı kıran çocuk balkondan atladı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, oyun oynadığı esnada lambayı kırdı.

    İddiaya göre çocuk, annesinin korkusundan evin balkonundan aşağıya atladı.

    AMBULANS GELENE KADAR BAŞINDA BEKLEDİLER

    Çocuğun yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Acı çeken çocuğu yanına gelenler, ambulans gelene kadar başından ayrılmadı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Küçükçekmece’de lambayı kıran çocuk balkondan atladı VİDEO

    “EVDE LAMBAYI KIRIP ATLAMIŞ”

    Olayın görgü tanıklarından Eyüp Aslan, şaşkına döndüğünü belirterek, “Durduğum yerin önüne düştü sanırım evde lambayı kırmış, annesinden kaçayım derken balkondan atlamış. Olay sonrası ayakları kırıldı. Ameliyata alınmış, durumu iyi, hastanede tedavi görüyor.” dedi.

    Küçükçekmece’de lambayı kıran çocuk balkondan atladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir