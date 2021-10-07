Bir grup kız arasında meydana gelen kavgayı görüntüleyen kişi, lise öğrencilerinin kavga etmesini eleştirerek, "Lise öğrencilerinin yaptığı harekete bakın, kız çocukları he..." dedi.

Dün saat 16.30 sıralarında, İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde bulunan lise çıkışında öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri arasında yaşanan tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Bir grup kız öğrenci arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından kızlar, yol ortasında kavgaya tutuştu.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Yumruk yumruğa yapılan kavga, çevredekiler tarafından da merakla izlendi.

DUDAKLARINDAN HAFİF YARALANDILAR

Kızlardan iki kişi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

CEP TELEFONU KAMERASI KAYDETTİ

Daha sonra olay yerinden ayrılan kızların kavgası, vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de liseli kızlar kavga etti VİDEO







Kamera ile kayda alan vatandaş, kavgaya tepki gösterdi. Vatandaş videoyu çektiği sırada, "Rezillik ya kız çocukları nasıl birbirine giriyor, "Lise öğrencilerinin yaptığı harekete bakın, kız çocukları he..." dedi.