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    Küçükçekmece'deki işçiler şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı

    Lodosun etkisiyle inşaat işçilerinin çalıştığı sırada üst katlardaki iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu. Yaşanan o anlar kamerada.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 10:21
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    Küçükçekmece'deki işçiler şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı

    İstanbul'da etkili olan lodos, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki inşaat işçilerine zor anlar yaşattı.

    Şiddetli lodos nedeniyle büyük tehlike atlatan inşaat işçileri, uçmamak için duvarların arkasına sığınıp, birbirlerine sarıldı.

    İSKELE VE TUĞLALAR UÇTU

    İşçilerin üzerinde çalıştığı iskele ve tuğlalar da rüzgara daha fazla dayanamayarak uçtu.

    İşçiler rüzgardan alt katlara inerek kurtulurken, yaşanan o zor anlar bir işçinin cep telefonunu kamerasına böyle yansıdı.

    Küçükçekmece'deki işçiler şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı

    Küçükçekmece deki işçiler şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı #1

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