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Kütahya'da 3 camide imamların ve cemaatin parasını çalan zanlı tutuklandı

Kütahya'da 3 camide imamların ve cemaatin parasını çalan zanlı tutuklandı Kütahya'da 2 gün içerisinde 3 farklı camiden imamların ve cemaatin parasını çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli cezaevine gönderildi. Zanlının daha önce de sadaka kutusu çaldığı ortaya çıktı.