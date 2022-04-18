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    Kütahya'da maganda muhtarlar kamerada

    Katıldıkları düğünde havaya tabancalarla ateş açıp, oynayan 4 köy muhtarının görüntüleri ortaya çıktı. Tabancalara el konulurken, muhtarlar hakkında soruşturma başlatıldı.
    • 18.04.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:08
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    Kütahya'da maganda muhtarlar kamerada

    Kütahya'da köy muhtarları Cevdet K. (49), Arif Ö. (58), Süleyman B. (48) ve Kamil E. (40), geçen ekim ayında bir düğüne katıldı.

    Oynamak için ayağa kalkan 4 muhtar, bellerinden çıkarttıkları tabancalarla havaya ateş açtı.

    Para cezası kesildi

    Silah sesleri ile bölgeye gelen jandarma ekipleri, muhtarlara valilik emir ve yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 135 lira idari para cezası kesti.

    Ayrıca 4 ruhsatsız silah ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.

    Kütahya'da maganda muhtarlar kamerada VİDEO

    O anların görüntüsü çıktı

    Muhtarların köy düğünde havaya ateş ettikleri anların görüntüleri de ortaya çıktı.

    Görüntülerde, muhtarların düğün alanında oynadıkları sırada bellerinden çıkardıkları tabancalarla havaya ateş ettiği, daha sonra ise oynamaya devam ettikleri görüldü.

    Başka bir görüntüde de muhtarların yerde çömeldikleri sırada köylülerden birinin belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş ettiği, yanına gelen birinin uyarısıyla da tabancayı saklayıp uzaklaştığı yer aldı.

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    Soruşturma başlatıldı

    DHA’nın haberine göre savcılık talimatıyla jandarmada ifadeleri alınan Cevdet K., Arif Ö., Süleyman B. ve Kamil R. hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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