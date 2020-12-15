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- Kütahya’da polise tehdit: Senin yüzünü unutmayacağım
Kütahya’da polise tehdit: Senin yüzünü unutmayacağım
- DHA
- 15.12.2020 - 07:50
- Güncelleme : 15.12.2020 - 08:12
Kütahya’nın Saray Mahallesi Spor Caddesi üzerinde denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.
Araç sürücüsü Y.Y.’nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.
POLİSİ TEHDİT ETTİ
Gerekli işlemler için emniyete götürülmek istenen sürücü Y.Y. ile alkollü olduğu öğrenilen araçtaki arkadaşları, Yunus timlerine saldırdı.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.E.A., Yunus timlerine “Senin yüzünü unutmayacağım, illa karşına çıkacağım.” diyerek tehdit etti.
Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün arkadaşı, polisi tehdit etti: Senin yüzünü unutmayacağım İZLE
3 POLİS MEMURU YARALANDI
Araç kurtarıcı ile otoparka çekilirken, 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Polisi tehdit eden 16 yaşındaki H.E.A.’ya 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle ayrıca idari para cezası uygulandı.
Olayda 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı.