Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Kütahya'da Eskişehir karayolu Ahmetoluğu kavşağında Ahmet Sait Gökgün (63) idaresindeki otomobil, Abdülkadir Gedik yönetimindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Ahmet Sait Gökgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan eşi Aynur Gökgün (54) ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ahmet Sait Gökgün'ün cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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