Meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan bir görüntüde, etrafta tarım araçlarının sallanmasını fark eden ve depremi hisseden diğer kişilerin kaçış anları yer aldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde dün 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte İhsaniye ilçesinde de hissedildi.

Deprem anında yaşananlar ilçede tarım araç ve gereçleri satılan bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı.

ARAÇLAR ŞİDDETLE SARSILDI

Görüntülerde raflardaki tarım ürünleri ile araç ve gereçlerinin sarsıntının şiddeti ile yerinden oynadıkları gözleniyor.

Kütahya'daki depremi fark edenlerin kaçma anları VİDEO







VATANDAŞLAR KAÇTI

İş yerinin önünü görüntüleyen kamerada ise dükkanın önünde oturan vatandaşların sarsıntı başlar başlamaz yola doğru kaçma anları kayıt altına alındı. Görüntülerde ayrıca deprem anında iş yerinde bulunanların da panik halinde dışarı kaçtıkları görülüyor.



