Kütahya'daki orman yangınında 1 hektar kül oldu Domaniç ilçesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü aktarıldı.

DHA

Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları panik oluşturuyor.

Haber bu kez Kütahya'nın Domaniç ilçesinden.

Ekipler müdahale etti

Tıraz köyü Bileyik Yaylası mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 3 arazöz ve çok sayıda personel ile alevlere müdahale etti.

1 hektar alan zarara uğradı

Çalışmalara helikopter de katıldı. Yangın, erken müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)