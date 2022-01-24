İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Kavşağı'nda, yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının olumsuz etkileri katlanarak artıyor.

Birçok vatandaş yollardaki buzlanma nedeniyle araçlarının kontrolünü kaybederken, bir haber de Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geldi.

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Kavşağı'nda, çok sayıda araç kaza yaptı.

30'DAN FAZLA ARAÇ KAZA YAPTI

Kar yağışıyla kapanan yolda, 30'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30'dan fazla araç zincirleme kazaya karıştı VİDEO



ÖLÜ YA DA YARALI YOK

İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı.

ARAÇ KUYRUĞU, KİLOMETRELERCE UZADI

Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.