Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız denemesi yaptı! Fenomene jandarmadan ceza İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, jandarmanın radarına takıldı.

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İHA

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir meydana geldi.

Yaşanan kaza sonrası 10 vatandaşımız hayatını kaybederken, 57 kişi ise yaralandı.

Bu korkunç kazanın ardından sürücülerden dikkatli olmaları istendi ancak bir sosyal medya fenomeni, Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız denemesi yaptı.

Jandarmadan kaçamadı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli istikametinde otomobili ile hız denemesi yapan ve 200 kilometreden yüksek hızla ilerleyen 'Yaspe' isimli sosyal medya fenomeni, o anları sosyal medya üzerinden paylaşınca jandarmanın radarına takıldı.

Ceza uygulandı

Fenomenin sayfasında ve otoyol kameralarında inceleme yapan Trafik Jandarması ekipleri, denemenin saatini ve hangi güzergah üzerinde yapıldığını tespit etti.

Aracın tescil plakası üzerinden, 2918 Karayolları Trafik Kanunu’nun, ‘yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak’ maddesinden dolayı sürücüye cezai işlem uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)