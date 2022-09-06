Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlılarından emekli albay Levent Göktaş, Bulgaristan’da hakim karşısına çıktı. Savcılık mahkemeden, 40 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast ile hayatını kaybetmiş, devam eden soruşturma kapsamında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu değerlendirilen firari zanlı emekli albay Levent Göktaş, kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanmıştı.

Göktaş,3 gün önce Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı. Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, bugün Haskova İl Mahkemesi'ne çıkarıldı.

DHA’nın haberine göre; elleri kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Göktaş, hakkında savcılık mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

“Arandığı için Bulgaristan'a yasa dışı yollardan girmiş”

Göktaş'ı savunan Bulgar avukat İvan İvanov, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bulgaristan'a yasa dışı girmekle suçlandığını, kendisinin yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyledi.

İvanov, "Arandığı için Bulgaristan'a yasa dışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş." dedi.

40 gün ek gözaltı süresi verildi

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde mahkemeye çıkarılan Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verildi. Duruşmada ek gözetim süresinin şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verildiği belirtildi.

Türkiye’ye iadesinde bir engel yok

Kararda şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığını ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi. Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv'deki istinaf mahkemesine 3 gün içinde itirazda bulunabilecek.