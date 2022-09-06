Alacakları olduğunu iddia ettikleri bir iş yerine gelen silahlı iki şahıs, çıkan kavgada içerideki grup tarafından öldüresiye dövüldü. Olayla ilgili 9 kişi emniyete götürüldü.

İstanbul Levent’te akraba olan Taner D. ve Kenan D., dün saat 12.30 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi olan Volkan K.’nin bulunduğu iş yerine geldi.

Burada Taner D. ve Kenan D., Volkan K.’den alacağını tahsil etmek istedi.

Arbede çıktı

İddiaya göre iş yerindeki 9 kişilik grup ile Taner D. ve Kenan D. arasında arbede çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Taner D. ve Kenan D., karşı tarafa silah çekti.

Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp VİDEO



Öldüresiye darbedildi

Şahısların elindeki silahları alan Volkan K., Kenan D.’yi bacağından vurdu.

Taner D. ise içerideki grup tarafından öldüresiye darbedildi.

Neye uğradığını şaşıran Kenan D., can havliyle iş yerinden çıkarak yaralı halde kaçmaya başladı.

Yaralı halde 300 metre kaçıp yere yığıldı

Yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçabilen Kenan D., bir başka cadde üzerindeki iş yerinin bahçesine girerek yere yığıldı.

Yaşananların ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beşiktaş polisi silahları bulup şahısları yakaladı

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, yaralı şahısları ise muhafaza altına aldı.

Başı ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Taner D. ve silahla bacağından yaralanan Kenan D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

9 kişi emniyete götürüldü

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı.

Polis, silahı kullanan Volkan K.’yi gözaltına alınırken, olaya karışan 8 kişiyi de ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Kamera kayıtları ortada yok

Ayrıca iş yerinin güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihazın ise içeridekilerden biri tarafından olaydan sonra sökülüp götürüldüğü iddia edildi.

İHA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.