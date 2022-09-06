Petrol
94.5
-1.30%
Euro
18.1512
0.32%
Dolar
18.2274
0.06%
Altın
1.004
0.27%
Borsa
3388
0.87%
Bitcoin
366.379
0.92%
BTXN Coin
5.16
-0.95%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp

    Alacakları olduğunu iddia ettikleri bir iş yerine gelen silahlı iki şahıs, çıkan kavgada içerideki grup tarafından öldüresiye dövüldü. Olayla ilgili 9 kişi emniyete götürüldü.
    • 06.09.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp

    İstanbul Levent’te akraba olan Taner D. ve Kenan D., dün saat 12.30 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi olan Volkan K.’nin bulunduğu iş yerine geldi.

    Burada Taner D. ve Kenan D., Volkan K.’den alacağını tahsil etmek istedi.

    Arbede çıktı

    İddiaya göre iş yerindeki 9 kişilik grup ile Taner D. ve Kenan D. arasında arbede çıktı.

    Kavganın büyümesi üzerine Taner D. ve Kenan D., karşı tarafa silah çekti.

    Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp VİDEO

    Öldüresiye darbedildi

    Şahısların elindeki silahları alan Volkan K., Kenan D.’yi bacağından vurdu.

    Taner D. ise içerideki grup tarafından öldüresiye darbedildi.

    Neye uğradığını şaşıran Kenan D., can havliyle iş yerinden çıkarak yaralı halde kaçmaya başladı.

    Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp #1

    Yaralı halde 300 metre kaçıp yere yığıldı

    Yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçabilen Kenan D., bir başka cadde üzerindeki iş yerinin bahçesine girerek yere yığıldı.

    Yaşananların ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp #2

    Beşiktaş polisi silahları bulup şahısları yakaladı

    Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, yaralı şahısları ise muhafaza altına aldı.

    Başı ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Taner D. ve silahla bacağından yaralanan Kenan D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp #3

    9 kişi emniyete götürüldü

    Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

    Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı.

    Polis, silahı kullanan Volkan K.’yi gözaltına alınırken, olaya karışan 8 kişiyi de ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

    Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp #4

    Kamera kayıtları ortada yok

    Ayrıca iş yerinin güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihazın ise içeridekilerden biri tarafından olaydan sonra sökülüp götürüldüğü iddia edildi.

    İHA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Levent’te 2 kişiye öldüresiye darp #5


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Levent Göktaş'ın iade sürecinde son durum
    Gündem

    Levent Göktaş'ın iade sürecinde son durum

    Kanada'da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı
    Dünya

    Kanada'da bıçaklı saldırılar: 10 ölü 15 yaralı

    Görüş Bildir