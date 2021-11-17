İstanbul'da doktorun boğazını kesen saldırganın cezası belli oldu

Maçka Parkı'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman'a, indirimsiz 11 yıl hapis cezası verildi.

11 Haziran 2020'de, İstanbul'daki Maçka Demokrasi Parkı'nda bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler saldırıya uğramştı.

Saldırgan Emrah Danışman, Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada boğazını kırık çam şişesiyle kesmişti.

Olayın ardından tutukalanan saldırgan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca iddianame hazırlandı.

Tutuklu sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Emrah Danışman getirilirken, şikayetçi psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler de katıldı.

"MUHTEMELEN ÖLMÜŞ OLACACAĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN BIRAKTI"

Şikayetçi Süleyman Dönmezler, "Olay günü sanıkla aramızda bir tartışma geçmedi. Sadece yanımızdan geçerken yanımızdakilere dikkatli bakması sebebiyle 'İşine git' dedim. Sanık kısa bir süre sonra arkamdan gelerek kırık şişeyle boynumu, boğazımı yaraladı. Şayet olay anında bana tampon yapılmasaydı belki yaşamayacaktım. Muhtemelen sanık, beni ölmüş olacağımı düşündüğü için bıraktı. Zaten saldıracak birini arıyordu, gelip beni buldu. Olay nedeniyle 4 saat ameliyat geçirdim. Yoğun bakımda yattım, uzun süre tedavi gördüm. Bu herkesin başına gelebilir. Toplumun bunu yaşamasını istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Dönmezler'in avukatı ise müvekkilinin vücudunda 10 adet kesici yer tespit edildiğini, hayatini tehlikeye atacak şekilde eylemde bulunduğu için sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"KARŞI TARAFTAN ÖZÜR DİLERİM"

Sanık Emrah Danışman ise "Karşı taraftan özür dilerim. Böyle bir olayın içinde olduğum için özür dilerim. Ama ben durup dururken saldırmadım. İlk kelimeyi, ilk saldırıyı onlar yaptı. Ben yanlarına gidince de 'tacizci' damgası yapıştırdılar. O anki can havliyle elimdeki şişeyi kırarak saldırdım" dedi. Sanık son sözünde ise "Pişmanım" dedi. Sanık avukatı ise "Müvekkilin olay yerinde durduk yere şikayetçiyi yaraladığını düşünmek hayatın olağan akışına aykırıdır.

"YARALAMA SUÇUNDAN CEZA VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Şikayetçi sinkaflı küfrettiği için müvekkilim elindeki içki şişesini kırarak o anki öfkeyle rastgele şişeyi sallamıştır. Olayda adam öldürmeye teşebbüs suçu yoktur. Taraflar arasında husumet yoktur, olay aniden gerçekleşmiştir. Arbede olduğu müvekkilin raporunda da bellidir. Eylemi iradi olarak sonlandırmıştır. İstediği sonuç öldürmeye yönelik değildir. Olay yerinde ayrılırken ambulans çağırmıştır. Yaralama suçundan ceza verilmesini talep ediyorum." diyerek tahliyesini talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Danışman'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun sabit olduğunu belirterek önce müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi.

Mahkeme, sanık hakkında eylemden sonraki ve yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirim uygulamayarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.