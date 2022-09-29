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    Malatya’da araçlar çarpıştı: 2 ölü

    Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra geçtiği karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
    • 29.09.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:40
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    Malatya’da araçlar çarpıştı: 2 ölü

    Malatya-Sivas karayolu Arguvan yol ayrımında seyir halinde olan Günay Günay (44) idaresindeki 44 LS 299 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

    Durdurulamayan otomobil, karşı şeride geçti.

    Otomobil hurdaya döndü

    Bu sırada karşı yönden gelen B.G. (36) yönetimindeki 44 ADA 890 plakalı araç ile savrulan otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddeti ile otomobil hurdaya dönerken, kaza polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

    2 kişi can verdi

    Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede sürücü Günay Günay ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    İHA’nın haberine göre kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya’da araçlar çarpıştı: 2 ölü #1


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