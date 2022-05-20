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- Malatya'da, evinde EYP bulunan şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da, evinde EYP bulunan şüpheli gözaltına alındı
Kentte çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şahsın evine yapılan operasyonda, el yapımı patlayıcı ve 10 silah bulundu. Şüpheli şahıs, gözaltına alındı.
- 20.05.2022 - 10:36
- Güncelleme : 20.05.2022 - 10:54
Malatya’da, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ismi açıklanmayan şüphelinin evine baskın yapıldı.
Ele geçirilenler
DHA’nın haberine göre; 9 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi.
Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli, gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.