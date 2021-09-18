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    Malatya'da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı

    Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli gece bekçileri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 09:21
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    Malatya'da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Cezmi Kartay Caddesi üzerinde ticari bir taksiye binen Ş.D.'ye daha önce tartıştığı ileri sürülen H.B.S. tarafından tabanca ile ateş açıldı.

    Ş.D. yaralanırken şüpheli ise ters yöne doğru kaçtı.

    KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden yaralı şahıs burada tedavi altına alındı.

    Saldırgan H.B.S. ise gece bekçileri tarafından kısa sürede olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Malatya'da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı VİDEO


    Malatya da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan bulurken, isabet alan araç içerisinde de detaylı inceleme yaptı.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Malatya da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı #2

    Malatya da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı #3

    Malatya da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı #4

    Malatya da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı #5

    Malatya da husumetli olduğu arkadaşına taksinin içinde ateş açtı #6

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