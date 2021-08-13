Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
396.672
-0.08%
EXEN Coin
26.00
0.61%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Malatya'da iki çocuğa cinsel istismar

    Biri kız iki çocuğun ailelerine anlatmalarıyla ortaya çıkan cinsel istismarın zanlısı, polisin 340 saatlik kamera kaydını incelemesiyle tespit edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 18:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da iki çocuğa cinsel istismar

    Malatya’nın Battalgazi ilçesinde biri kız, iki çocuk cinsel istismara maruz kaldı.

    Çocukların durumu ailelerine aktarmasıyla olay gün yüzüne çıkarken, başlatılan geniş çaplı soruşturmada 340 saatlik kamera kaydı izlendi.

    Polis, böylelikle sapığı tespit etti.

    TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan istismarcı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da iki çocuğa cinsel istismar #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir