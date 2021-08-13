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Malatya'da iki çocuğa cinsel istismar
Biri kız iki çocuğun ailelerine anlatmalarıyla ortaya çıkan cinsel istismarın zanlısı, polisin 340 saatlik kamera kaydını incelemesiyle tespit edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 13.08.2021 - 17:20
- Güncelleme : 13.08.2021 - 18:15
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde biri kız, iki çocuk cinsel istismara maruz kaldı.
Çocukların durumu ailelerine aktarmasıyla olay gün yüzüne çıkarken, başlatılan geniş çaplı soruşturmada 340 saatlik kamera kaydı izlendi.
Polis, böylelikle sapığı tespit etti.
TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan istismarcı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.