Malatya’da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 can kaybı
İHA

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir - Kelhalil Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.D. (31) idaresindeki araç, aynı yöne ilerlerken U dönüşü yapan A.A. (77) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada M.D., N.G., O.D. ve A.A yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekiplerin sevk edildiği kazada ilçe devlet hastanesine kaldırılan yarlılardan A.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor