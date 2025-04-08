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Malatya’da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 can kaybı

Malatya’da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 can kaybı Bir araç ile aynı yöne ilerlerken U dönüşü yapan otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.